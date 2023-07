Il patto Biden-Meloni è un segnale contro l'estremismo

Era il punto debole del centrodestra. Era il suo lato fragile, la sua spina nel fianco, il suo nervo scoperto. E ora, incredibilmente, è l’esatto opposto. E’ il punto forte. Il tratto più rassicurante. Il passepartout perfetto, o quasi, per aprire le porte della responsabilità e far cadere i muri della diffidenza. Ieri, a modo suo, l’incontro tra Giorgia Meloni e Joe Biden, alla Casa Bianca, lo ha dimostrato con forza. Lo ha dimostrato con le parole, con le dichiarazioni, con i comunicati congiunti, con gli sguardi e anche con la postura. Nove mesi dopo il suo primo giorno al governo, nonostante i pasticci interni, i peccati dei ministri, le scivolate in Parlamento, gli inciampi sul Pnrr e gli estremismi latenti, la politica estera è ciò che rende Giorgia Meloni un premier forte, persino trasversale, ed è la politica estera che ha reso possibile ieri quello che fino a qualche mese fa sembrava impossibile. A ottobre, durante una raccolta fondi per il Partito democratico americano a Los Angeles, Biden si disse molto preoccupato per il risultato elettorale italiano. “Visto cosa è successo alle elezioni in Italia? Visto che sta succedendo nel mondo? Il motivo per cui mi preoccupo è che non possiamo essere ottimisti”, disse. Pochi mesi dopo, la situazione si è ribaltata e difficilmente tra i paesi del G7 ve n’è uno che condivide gli obiettivi degli Stati Uniti con più forza dell’Italia. E’ un’esagerazione?

