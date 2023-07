Meloni vola da Biden: la prima volta alla Casa Bianca. L'agenda della premier

La presidente del Consiglio incontrerà il presidente degli Stati Uniti nella Sala Ovale. Tra i temi sul tavolo, lo stop alla via della seta, la guerra in Ucraina e la situazione della Tunisia.

E' atterrata a Washington durante la notte italiana, circa le 20 negli Stati Uniti, attesa da una due giorni fitta di appuntamenti: sarà la prima volta di Giorgia Meloni alla Casa Bianca, per approfondire le questioni di politica estera- dalla guerra in Ucraina alla "via della seta" e ai rapporti con la Cina, fino alla situazione della Tunisia con i suoi effetti sull'immigrazione - e per rafforzare ulteriormente l'intesa con il presidente Joe Biden. Una sintonia ribadita ieri sera anche dal portavoce del consiglio nazionale di Sicurezza americano durante un briefing con la stampa: "Vanno piuttosto d’accordo, particolarmente su temi di politica estera" e il presidente "attende con impazienza la visita" della premier, ha spiegato John Kirby, aggiungendo che Biden "ha un buon rapporto con la premier Meloni e gli è piaciuto lavorare con lei".

Prima di arrivare alla Casa Bianca però la presidente del Consiglio vedrà i leader delle forze politiche del Senato americano e poi quelli della Camera dei rappresentanti. Sarà il prologo al momento più importante, il colloquio con Joe Biden nella Sala Ovale - che si terrà quando in Italia saranno circa le 21 - a cui seguirà un incontro allargato con le rispettive delegazioni.

Domani invece Meloni sarà al cimitero di Arlington, dove parteciperà alla cerimonia del Cambio della Guardia, prima dell'omaggio alla tomba del Milite Ignoto.