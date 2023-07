Meloni e le ragioni per rinnegare Trump in America

L’abbraccio tra Biden e la premier avrà un significato importante non solo per ciò che si deciderà su Cina e Tunisia (e Fmi) ma anche sull’impatto che avrà sull’allontanamento dalla “via della setta” del trumpismo. Il futuro di un’agenda

Esiste al mondo una coppia politica più improbabile e più sorprendente rispetto a quella che si incontrerà oggi a Washington? C’è un dato importante e curioso che rende il viaggio in America di Giorgia Meloni, alla Casa Bianca, molto diverso rispetto a quelli realizzati da alcuni suoi predecessori. Nel recente passato, gli incontri tra i capi di governo del nostro paese e i presidenti degli Stati Uniti sono stati, salvo rarissime eccezioni, politicamente scontati. Schema: io premier italiano vado alla Casa Bianca per rafforzare la mia relazione con il presidente americano e per dimostrare che l’amicizia tra il nostro paese e gli Stati Uniti è più forte che mai. Negli ultimi anni, le visite dei capi di governo, negli Stati Uniti, hanno generalmente rafforzato qualcosa di scontato. La visita di oggi, tra Giorgia Meloni e Joe Biden, andrà invece a certificare qualcosa di inaspettato. Non c’è nulla di sorprendente nel vedere confermata l’amicizia tra l’Italia e gli Stati Uniti.