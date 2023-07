Zaki domenica in Italia, l'obiettivo di Meloni ora è l'estradizione di Chico Forti

Su Patrick Zaki nelle stanze del governo si masticano cattivi pensieri. L’attivista che ha ricevuto la grazia da al-Sisi ha rifiutato di ritornare in Italia con il volo di stato. Niente Ciampino, ma Milano e poi Bologna dove è atteso per domenica, non prima, per via di motivi burocratici legati ai documenti. Per il portavoce di Amnesty International Italia, Riccardo Noury, è una scelta “dettata dall’indipendenza dai governi, nessuna polemica politica”, se alla fine Zaki e la sua famiglia prenderanno un volo di linea (e magari sotto le due Torri troveranno Elly Schlein, al posto di Giorgia Meloni). Una decisione che nell’esecutivo è stata presa con una punta di rammarico, anche se la premier non ha mai mostrato l’intenzione di volerlo andare ad aspettare sulla pista. Stesso discorso per il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in quanto il ragazzo rimane comunque un cittadino egiziano. E, come il passato insegna, spesso queste cerimonie a favore di flash possono rivelarsi un boomerang. E’ stato questo sì un successo diplomatico della Farnesina e dunque dell’esecutivo di centrodestra. Ecco perché ieri davanti alla decisione di Zaki la linea è stata: non rispondere, non polemizzare, non sporcare questo risultato che la sinistra per un approccio ideologico contro al-Sisi, per via anche del caso di Giulio Regeni, non è riuscita mai a portare a casa.

