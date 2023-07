Su Patrick Zaki la diplomazia batte un colpo. Ben fatto

Il successo di Meloni sul caso del ragazzo detenuto in Egitto è anche un clamoroso trollaggio alla sinistra. Agire per vie diplomatiche senza strepiti e proclami paga

La condanna, inappellabile, di Patrick Zaki, è stata cancellata dalla grazia presidenziale. Quando Giorgia Meloni aveva detto di nutrire ancora fiducia in una soluzione positiva si era incontrata con un muro di diffidenza da sinistra. Elly Schlein aveva sarcasticamente chiesto al governo di “battere un colpo” e al ministro degli Esteri Antonio Tajani di “riferire alle Camere”, come si fa per sottolineare un insuccesso della maggioranza. Invece la trama diplomatica che era stata intrecciata senza clamori ha contribuito, probabilmente in modo decisivo, a consentire la liberazione dello studente, ora laureato, dell’università di Bologna.