Non solo Zaki e Regeni: così al Sisi ha messo in trappola gli oppositori

E’ stato solo al suo arrivo in aeroporto che Mahienour el Massry, avvocatessa e attivista egiziana, ha scoperto di essere stata intrappolata dal regime nel suo stesso paese. Tre giorni fa avrebbe dovuto ricevere in Italia un premio per le sue lotte in difesa dei diritti umani, ma al momento della partenza le è stato detto che il passaporto era stato sospeso e che non poteva uscire dall’Egitto. Provvedimenti analoghi oggi riguardano migliaia di oppositori. Così come successo nel caso di el Massry, la misura restrittiva ha una durata indeterminata e non è necessariamente legata a un procedimento penale in corso. In altre parole, è arbitraria e illegale. “E’ come se fossimo in prigione, come se fossimo morti”, dice el Massry al Foglio per raccontare una delle tante sfaccettature della repressione di Abdel Fattah al Sisi. Un regime che si muove su un doppio livello. Uno di facciata, che punta sul suo indispensabile ruolo di equilibratore nella regione e punto di partenza del gas liquefatto verso l’Europa, e un altro sommerso, fatto di repressione, incarcerazioni, rapimenti, torture. E’ per portare alla luce queste violazioni che el Massry lotta da anni ed è anche la ragione per cui avrebbe dovuto ricevere a Venezia l’Aurora Prize. “Sono già stata in carcere, l’ultima volta nel 2019 le forze di sicurezza mi hanno rapita fuori dall’ufficio della polizia. Mi hanno rilasciata due anni dopo”.

