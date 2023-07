Il giallo sull'incontro con Biden. E Meloni va alla corte di Nuschese, l'italiano più potente di Washington

Roma. Giorgia Meloni potrà essere l’ultima, nella sua sterminata rubrica. Di lui, a Washington, dicono infatti che ha il difetto tipico degli italiani: vanesio, uno che apparentemente millanta grandi amicizie. Solo che Franco Nuschese, a differenza del cliché italico, quelle relazioni così privilegiate ce le ha davvero. Parla coi leader mondiali di mezzo mondo. Ed è sorprendente, per uno che di mestiere fa il ristoratore. “Be’, ristoratore. Un po’ riduttivo come carica: Franco, a Washington, è un’istituzione”, racconta chi, alla Farnesina, lo conosce bene. “Il miglior ristorante della città: simply the best”, disse di lui Bill Clinton. Ma se nel novembre del 2022, per celebrare i 30 anni del suo Café Milano, a Georgetown, c’erano un ex capo della Cia come Michael Hayden, e Anthony Fauci, e poi Bob Woodward, quel Woodward lì, quello del Watergate, e un buon centinaio tra diplomatici, deputati e senatori, e insomma buona parte della Washington che conta, non è solo per la qualità dei suoi cocktail – che pure, va detto, sono notevoli, sia pure a cifre non proprio proletarie: sotto i 25 dollari non si beve nulla. C’è che Nuschese, col suo accento anglocampano, ha saputo davvero costruirsi una rete di relazioni da fare invidia ai più titolati ambasciatori europei. Ai quali non a caso, quando prima o poi vanno a trovarlo nel suo locale, in una strada non proprio centrale, al capo opposto di quella Pennsylvania Avenue che porta alla Casa Bianca, lui di solito lancia la sfida: “Scommettiamo che prima o poi sarai tu a chiedermi il numero di un qualche presidente, di un qualche leader?”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE