La tendenza “indietro tutta”, dal Reddito di cittadinanza alle province ai forestali

E’ qualcosa nell’aria. O forse no. Una propensione, un tic? Un’inconsapevole aderenza alla massima del “se vuoi andare avanti devi anche saperti guardare un po’ indietro”? Una fascinazione per il passo del gambero? Un modo per omaggiare il Gattopardo, eseguendo alla lettera il “se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi”? Fatto sta che fa riflettere, in questi giorni — di fronte alla proliferazione di ripensamenti e sperati disfacimenti (ma anche: rifacimenti) politici, economici e sociali, passando dal reddito di cittadinanza per andare fino alle province (cda anni nella terra di mezzo tra abolizione e recupero), per non dire del Corpo forestale, riorganizzato ma ora ripensato (e rimpianto?) — questa forza dubbiosa del carattere nazionale, imbrigliato nel rimuginare sulla riforma-non riforma e nell’andirivieni dialettico tra ieri e oggi, in una oscillazione trasversale tra ripescaggio e oblìo. Riportare tutto a prima che esistesse il Rdc? Riportare in vita le province con tanto di elezione diretta? Rimettere i forestali al centro, con contorno di piano idrogeologico di prevenzione? Ce n’è abbastanza, se non per la psicologia, per la satira.

