Golpe o staffetta? La vecchia Liga veneta scompare con la nuova segreteria Stefani

È il ritratto della giovane Liga. O il fantasma del partito che fu, errante per il vecchio Veneto verde perché ancora senza pace. Soltanto Alberto Stefani sembra sordo alle sue catene. Anzi: in settimana ha annunciato i membri della nuova segreteria regionale e lui sorride come al primo giorno di scuola. “Ecco la mia squadra”, dice da Noventa Padovana: uno dei comuni della discordia, dove in tempi non sospetti il sindaco Bano aveva lanciato l’allarme contro la nomenklatura salviniana. Due anni dopo, il giovane Stefani vi entra vincitor. È stato eletto a giugno, pilotato dai big di Roma che hanno fatto terra bruciata dei suoi avversari. E ora, da bravo scolaretto, l’ex commissario ringrazia a dovere: raus, via tutti. Fuori i dissidenti, a bordo solo i fedelissimi – passaporto per il direttorio: il selfie con Salvini bene in alto su Facebook. “Staffetta generazionale”, la chiama Stefani. Golpe compiuto, chiosa sempre più smarrita la base del territorio.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE