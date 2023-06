Vincono i soliti. Al congresso veneto della Lega, Zaia esulta per un partito che non c'è

La voce più surreale è quella del presidente. “Prima della Lega viene sempre la Liga”, la carica di Luca Zaia. “Questo è l’inizio del rinascimento”. Di più. “Davanti a noi c’è una prateria: dobbiamo evangelizzare gli infedeli”. Peccato che al tanto atteso congresso regionale del Carroccio, il vecchio partito sia finito béco e bastonà – cornuto e mazziato, fuor di dialetto. Più che alla rinascita, siamo davanti al gattopardismo veneto: cambiare (poco, sparigliando tutto) affinché tutto resti com’è. E la prateria elettorale, beh quella in effetti c’è. Ma per gli altri: i meloniani non vedono l’ora del 2025. Gli uomini di Salvini non vedono oltre i propri applausi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE