Baruffe venete. Il congresso della Lega in regione imbarazza pure Salvini

La base del Carroccio lo aspetta da anni, ma gli yes men del segretario non sono sicuri di vincere: quindi, piuttosto che rischiare, meglio tergiversare, modificare il regolamento interno. O espellere i dissidenti

Sembra una nota pièce teatrale. Scena: due leghisti in mezzo alla pianura veneta, fazzoletto verde e gonfalone di San Marco. “Semo drio spetar Godot”, pardon, il congresso regionale. Che oggi non si fa, domani forse, ma dopodomani sicuramente. E quando poi dopodomani arriva, si è punto e capo. Da quattro anni. Gli ultimi tre di commissariamento. E quasi altrettanti di guerre intestine. Il grande giorno in calendario, al momento, sembrerebbe il prossimo 25 giugno. Ma il condizionale è d’obbligo: i vertici del partito non danno conferme. Non fino a quando saranno sicuri di vincere. Cioè, potenzialmente, mai. Della serie: piuttosto che mancare di eleggere un segretario di comprovata fede salviniana, meglio non votare affatto. E così si torna a Godot.