“Pronti a restituire la Lega ai militanti”. Parte l'offensiva per il congresso di Padova

Fabrizio Boron e Roberto Marcato hanno scelto Michele Giraldo per sfidare il candidato salviniano nel voto che si terrà domenica. Il consigliere regionale al Foglio: “Da qui il nostro grido si diffonderà in tutto il Veneto”

Il fair play prima di tutto. “Che vinca il migliore”, in ballo la Lega padovana. “E il segretario migliore è colui che può dare rilancio al partito: aprirlo al confronto e riavvicinarlo al territorio”. Parola di Fabrizio Boron, consigliere regionale dissidente e per un attimo candidato di punta al congresso del prossimo 18 dicembre. “Decine e decine di militanti me l’hanno chiesto: il Carroccio ha buttato via consenso, dimenticando le proprie battaglie storiche. Bisogna rinsavire”. Poi, oggi, il dietrofront: l’uomo della base contro “il club privato di Salvini” sarà Michele Giraldo. Giovane sindaco di Brugine, ma attivista storico. Con il benestare di Boron e Michele Rettore, i due big che hanno deciso di fare un passo a lato per il bene comune. “E cioè ascoltare il forte grido d’aiuto del Veneto, mentre i leghisti a Roma sprofondano nella poltrona”.