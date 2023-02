Al Congresso di Treviso vince Coin, veterano della Liga. Ed è un segnale per Salvini

Nel feudo di Zaia prevale per una manciata di voti la corrente non strettamente salviniana. La provincia trevigiana vuole ritagliarsi un ruolo centrale in vista del prossimo congresso regionale. Intanto manda messaggi di insofferenza per i commissariamenti sul territorio e chiede discontinuità con le ultime scelte dei vertici

La nota di domenica sera da via Bellerio con cui “fonti della Lega” hanno rivendicato l’allineamento a Salvini del neoeletto segretario provinciale di Treviso, Dimitri Coin, da molti è stata letta in due modi: una stravagante excusatio non petita e un segno di forte preoccupazione per quello che potrebbe accadere in Veneto nei prossimi mesi. Domenica, all’hotel Maggior Consiglio di Treviso, si è infatti celebrato il congresso più atteso non solo per i numeri (nella Marca c’è la federazione più numerosa con i suoi 2.050 iscritti e 1.023 militanti), non solo perché è il feudo di Luca Zaia, ma anche perché a contendersi la guida del partito c’erano per la prima volta ben tre veterani, ognuno espressione di un’anima della Lega: Riccardo Barbisan, indicato dai salviniani ortodossi, Luciano Dussin, ariete dell’ala più dissidente, e infine Dimitri Coin, vicecapogruppo a Roma e salviniano “critico”. Ma soprattutto pupillo di Gian Paolo Gobbo, ex sindaco di Treviso e per quattordici anni segretario della Liga (non Lega, ci tengono a marcare la differenza), che vuole tornare a dare le carte in vista del prossimo congresso regionale.