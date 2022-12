Capodanno con la Liga. “Basta fregature: ormai Salvini è il ministro per il sud”

L’ultimo affronto è arrivato sotto l’albero. Immaginate: alla nostra cara Sicilia, con affetto, firmato Lega per Salvini premier. Solo che nella busta non c’è la banconota di un vecchio zio, ma l’emendamento ad hoc chiesto a gran voce dal governatore Schifani di Forza Italia. Serve a dilazionare nei prossimi dieci anni, anziché in tre, il debito accumulato durante la presidenza Musumeci e ora contestato dalla Corte dei conti. Roba da 866 milioni di euro. E invece al Veneto, nipotino diligente che da tempo nella sua letterina chiede soltanto l’autonomia? Niente. Manco il carbone, “o il cemento per la nostra pedemontana”, sospira Fabrizio Boron. “Mi domando perché salvare la Sicilia con tutto quello che ha ricevuto finora”, incalza Gianantonio Da Re. “Scelta incomprensibile”, gli fa eco Roberto Marcato. Risponde per tutti Gianpaolo Vallardi: “Ormai Salvini è il ministro per il sud”. E loro quattro – nell’ordine: consigliere regionale, europarlamentare, assessore ed ex senatore – sono l’anima della vecchia Liga che non si dà per vinta. Da almeno un anno sul piede di guerra contro i vertici del partito. “Il prossimo? Che sia quello della rivoluzione. E dello stato federale”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE