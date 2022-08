“Ci impongono uomini dall'alto a spese nostre. E il territorio?". La Liga veneta contro la Lega romana

La doccia fredda è arrivata per telefono. “Anzi. Noi stessi l’abbiamo appreso a mezzo stampa. Solo in seguito abbiamo contattato i vertici di via Bellerio. E in queste ore loro hanno confermato: in trent’anni di militanza leghista, mai vista una cosa del genere”. Il Carroccio batte cassa, 5mila euro richiesti a tutti i propri consiglieri regionali per finanziare la campagna elettorale alle porte. Sbuffi diffusi. Veneto furibondo. “Un’iniziativa sbagliata e irrispettosa”, scuote la testa Fabrizio Boron, storico amministratore dell’area Zaia. “Non mi risulta che alcun parlamentare abbia mai versato alcun contributo a sostegno delle regionali, che comportano spese personali ben più cospicue. Nemmeno si sono degnati di avvisarci per vie ufficiali”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE