Non solo cozze pelose. Emiliano e il divieto bocciato sui ricci di mare

Sul mare non decidono le regioni, lo dice la Costituzione. Per tre mesi in Puglia è stata proibita la pesca dei ricci: chi ha osservato il divieto ora non avrà risarcimenti, per gli altri invece non ci sono sanzioni. L'inutile battaglia del governatore pugliese

Sul mare non decidono le regioni, tantomeno Michele Emiliano. Lo dice la Costituzione, con l’articolo 117, che i pugliesi conoscono bene per tutte le volte che la regione è stata bocciata dalla Corte Costituzionale. Dalle trivelle in poi. Ma il governatore-pm insiste. L’ultima che ha fatto riguarda i ricci, il vero frutto di mare di prestigio della Puglia più di cozze pelose, noci e allievi. La regione lo scorso aprile aveva imposto il divieto della pesca dei ricci per tre anni, dal 5 maggio 2023 al 2026. Una specie di fermo biologico allungato, con plauso del Wwf. Pur sapendo dall’inizio, come aveva segnalato l’avvocatura regionale, che la legge era incostituzionale. Eppure, come già era accaduto per le trivelle, il populismo nel tacco d’Italia non conosce destra e sinistra: “Noi siamo la coalizione dei Pugliesi”, ripete sempre Emiliano ogni volta che imbarca e o appoggia esponenti del centrodestra, dalla Lega a Casapound. E quindi il divieto della pesca dei ricci fu votato all’unanimità, con le sole eccezioni del consigliere Fabiano Amati di Azione (favorevole, invece, Stellato di Italia viva) e dell’assessore alla Pesca Pentassuglia. L’assessore era contrario perché sapeva che si sarebbe inimicato tutti i pescatori di ricci: 200 in Puglia. Che però dal primo momento non hanno tanto contrastato il divieto, preferendo chiedere dei risarcimenti. Perché, come accade agli agricoltori (quelli senza tendoni e senza assicurazione), in Puglia è ormai più remunerativo chiedere indennizzi che produrre. Emiliano ovviamente li garantì subito: “I pescatori avranno gli indennizzi per attutire i danni subiti”, e l’assessore indicò il Feampa (Fondo europeo affari marittimi, pesca e acquacoltura) come fonte del risarcimento (paga sempre pantalone, meglio se europeo). Ma i fondi europei li ha in mano il ministro Raffaele Fitto, unico avversario rimasto sordo alle sirene di Emiliano.