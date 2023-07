Archiviazione definitiva sul gasdotto Tap, nonostante Emiliano

“Chiederemo a Tap un risarcimento miliardario per danno di immagine. Se dovessero essere condannati, ci risarciranno miliardi di euro perché il danno è enorme e il vantaggio è nullo per la Puglia”, disse Michele Emiliano all’indomani della notifica della citazione a giudizio per i vertici della società Tap accusati di non aver applicato la direttiva Seveso. Sono stati tutti archiviati. E la regione Puglia non prenderà nè il risarcimento nè le compensazioni ambientali che ha sempre rifiutato. L’inchiesta era già stata archiviata, ma Emiliano aveva presentato ricorso insieme ad altri otto sindaci. Tre ministeri, la Commissione Ue e nel 2015 il governo Renzi stabilirono l’esclusione della Seveso. Emiliano impugnò il decreto, perdendo al Tar e in Consiglio di Stato. Finché non intervenne la procura. Il governatore-pm festeggiò l’avviso di garanzia come una vittoria: “Su Tap noi abbiamo avuto ragione, Renzi e Calenda torto. Le preoccupazioni della regione Puglia hanno trovato un fondamento evidente: ci sarà un processo per la costruzione del gasdotto Tap e noi ci costituiremo parte civile”.

