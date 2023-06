FI in Puglia si balcanizza: consiglieri regionali contro parlamentari. E Emiliano fa campagna acquisti

E’ la prima guerra cartaginese tra gli azzurri dopo il tentativo di “pax” siglata dopo la morte del leader Silvio Berlusconi. Il voto per il segretario d’aula del consiglio regionale a Bari ha fatto deflagrare un velenoso conflitto all’interno di Forza Italia Puglia, tra scambi di accuse, invettive su presunti “inciuci” con i progressisti e richieste di dimissioni. E mentre gli azzurri si spaccano, il governatore Michele Emiliano fa campagna acquisti nelle fila berlusconiane nominando coordinatore regionale della sua sigla civica, “Con”, l’ex senatore Michele Boccardi. Ieri si è votato per il posto di segretario del parlamentino regionale. Il seggio spettava ai forzisti, che però all’interno avevano due pretendenti: Napoleone Cera (nella passata legislatura in maggioranza con l’Emiro Mike) e Paolo Dell’Erba, new entry nel partito dopo la fuoriuscita verso il fronte emilianista del più votato in Puglia, Stefano Lacatena. Alla fine è stato eletto Cera, con 21 voti, mentre Dell’Erba - pur sostenuto da una investitura ufficiale dei due coordinatori regionali, Mauro D’Attis e Dario Damiani - si è fermato a quota 12. La differenza, in un’assemblea spaccata trasversalmente, l’ha fatta la regia del governatore, che ha spinto i suoi - superando i limiti della grammatica istituzionale - a scegliere a chi far andare l’incarico appannaggio della minoranza, seminando il panico nell’opposizione.

