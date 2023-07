Le opere pubbliche dividono il governo. Così il Pnrr rallenta

A che punto è l’attuazione del Pnrr? Pur se da più parti è stata espressa preoccupazione sulle difficoltà che le nostre pubbliche amministrazioni incontrano nel realizzare gli obiettivi concordati con l’Ue, bisogna tenere conto di un dato istituzionale e di due dati fattuali. Il dato istituzionale è stato ribadito da quanti hanno segnalato che l’ordinamento individua con chiarezza l’autorità pubblica cui spetta verificare il rispetto degli impegni assunti da ciascuno Stato. Quell’autorità è la Commissione. E, in punto di fatto, dopo aver espresso giustificate perplessità sui ritardi derivanti dalle modificazioni apportate dal governo Meloni alla governance del Pnrr, la Commissione ha espresso valutazioni positive. Lo ha fatto al livello politico, con Paolo Gentiloni, e al livello amministrativo, con la direttrice della task force Ripresa e resilienza, cioè l’ufficio che si occupa delle verifiche. L’altro dato fattuale, che spiega quello precedente, è che, mentre alcuni esponenti della maggioranza persistono nell’imputare alle istituzioni europee un trattamento meno favorevole rispetto a quello riservato al governo Draghi, altri hanno acquisito – un po’ tardivamente, ma è meglio tardi che mai – consapevolezza che, per avere buoni rapporti con Bruxelles, sono indispensabili continue interlocuzioni, prima di inviare documenti ufficiali, e dopo averlo fatto. Non a caso, per uno dei problemi riscontrati dalla Corte dei conti, quello riguardante le stazioni per rifornirsi di idrogeno, il target è stato rimodulato grazie a una proficua interlocuzione.

