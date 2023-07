Pnrr, l'audizione di Fitto dopo il confronto con imprese e sindacati

Al termine della due giorni di cabina di regia a Chigi, il ministro per gli Affari europei sarà sentito dalle Commissioni riunite Bilancio e Politiche Ue

Il governo va avanti con la revisione del Pnrr, e dopo avere presieduto la cabina di regia con sindacati e parti sociali, che si è tenuta tra ieri e oggi a Palazzo Chigi, il ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto è in audizione con le Commissioni riunite Bilancio e Politiche Ue di Camera e Senato presso l'Aula dei Gruppi parlamentari. Ormai le cabine di regia (l’organo di indirizzo politico, impulso e coordinamento per l’attuazione del Pnrr) si susseguono di settimana in settimana. Il politico salentino ieri ha assicurato che il nuovo quadro si avrà in due-tre mesi. Intanto dalla Ue, per bocca del commissario al Bilancio, Johannes Hahn, arriva un nuovo invito a fare in fretta e a "concentrarsi sull'attuazione" del piano, "e non impegnarsi troppo in una revisione completa" di un documento che "è stato redatto, negoziato, formalmente discusso e concordato. Più ci si distrae dall'attenzione all'implementazione, maggiore è il rischio di perdere fondi". Nell'agenda di Fitto, cerchiati in rosso, ci sono i ritardi ("indicativi") sulla terza rata che ancora non è stata versata da Bruxelles, la revisione di dieci obiettivi su ventisette della quarta e la rimodulazione del Recovery plan, da integrare con il capitolo Repower, che varrebbe altri 7-9 miliardi di euro da utilizzare in campo energetico.