Fitto sdogana i ritardi “indicativi” sul Pnrr. Ma sulla quarta rata c'è grande affanno

Il ministro per gli Affari europei convoca la stampa per spiegare i passi avanti che sono stati fatti. Nega i ritardi mentre certifica un ritardo. E Mantovano conferma ciò che lui smentisce

È il ministro del futuro prossimo, e se serve anche remoto. “Vedremo, faremo, ci confronteremo”. Per Raffaele Fitto il Pnrr è insomma un po’ un’ipotesi. Perfino le scadenze mancate, e cioè l’unico elemento di concretezza nel mezzo di una metodica fuga nella vaghezza, vanno prese così, alla buona, come “termini meramente indicativi”. Al che Enzo Amendola, del Pd, fa ironia: “Dopo il calendario gregoriano e quello romano, il governo sdogana il calendario indicativo”. Fitto, però, resta serissimo. Anche quando invita chi lo incalza a mostrare “ritardi che non ci sono”, e lo fa nel giorno in cui è lui a certificare il ritardo con cui il governo si muove sulla quarta rata. Per tacere sulla terza, su cui peraltro le certezze del ministro vengono confutate nientemeno che da Alfredo Mantovano.