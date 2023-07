In affanno sul Pnrr, il governo aggira il Parlamento alle prese con le ferie estive. E Gentiloni mormora

Il problema è che l’unico a non andare in vacanza è il tempo che passa. Lavorerà a regimi ridotti la Commissione europea, dalla prossima settimana. Chiuderà i battenti pure il Parlamento, sotto la canicola agostana. E dunque il Pnrr, che pure, maledetto, in ferie non ci va, deve fare i conti col calendario estivo. E deve farceli pure Raffaele Fitto, che con deputati e senatori aveva preso un impegno chiaro: “Ogni passaggio legato al Recovery verrà discusso alle Camere”. Solo che si sa come vanno le cose: gli accidenti, le complicazioni. E insomma nell’imprendibile sviluppo delle trattative tra Palazzo Chigi e Bruxelles intorno al Pnrr una cosa appare certa ormai: che nulla ne sapranno, di quello sviluppo, Camera e Senato. Non, almeno, rispetto alla scadenza più importante: quella del 31 agosto, data entro la quale il governo dovrà vedersi approvata dalla Commissione la proposta di modifica del Piano, insieme al RePowerEu. E a qualcuno, forse, questi cinquanta giorni che ancora mancano parranno tanti: ma il Parlamento sospenderà i lavori tra l’8 e il 10 agosto. Restano tre settimane per ipotizzare un iter di discussione e di ratifica che – come ben sa il ministro Luca Ciriani – allo stato attuale, visto il traffico da smaltire prima delle vacanze, è semplicemente impensabile. Sempre ammesso, peraltro, che per quella data, il dossier con le modifiche al Piano sia pronto. Cosa non scontata, a giudicare dallo zelo con cui Fitto ha rifiutato, riprogrammandola a chissà quando, la sua audizione sul Pnrr alla Camera prevista per giovedì.

