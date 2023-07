Il Pnrr si salva parlando meno di soldi e più di riforme 

L'anno scorso le aziende internazionali (non solo occidentali) presenti in Russia hanno realizzato nel paese ricavi per 214 miliardi di dollari, versando nella casse di Mosca circa 3,5 miliardi di imposte. Per evitare danni d'immagine e boicottaggi alcune provano a prendere tempo e "ridimensionare" le loro produzioni