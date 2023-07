I furbetti del Pnrr. Le imprese che hanno ottenuto fondi “indebiti” (esportati)

"Hanno indebitamente beneficiato di finanziamenti agevolati o hanno utilizzato in modo distorto le risorse erogate, frequentemente trasferite all’estero", dice l’Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia. La segnalazione riguarda in particolare il settore Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo

Non è la prima volta che l’Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia (UIf) segnala irregolarità sull’utilizzo dei fondi del Pnrr. L’ultima rilevazione, però, contiene dettagli sui quali vale la pena di riflettere. Forse perché Enzo Serata, il nuovo direttore del dipartimento nominato lo scorso gennaio su proposta del governatore Ignazio Visco, ha voluto dare maggiore evidenza a un fenomeno che Bankitalia sta cercando di contrastare con l’aiuto di Guardia di Finanza, Ragioneria generale dello Stato e dell’Anac, l’autorità anti corruzione. Come dire: snellire la burocrazia va bene, ma poi bisogna evitare che i fondi del Piano europeo finiscano in mani sospette o addirittura espatriati, che sarebbe veramente una beffa per l’Italia.