Il vero bug del Pnrr è nei comuni. Il personale serve qui, ma governo assume nei ministeri

La via per realizzare il piano passa per le amministrazioni locali, dove tuttavia mancano risorse e competenze. Inoltre si dovrebbe ricorrere all'assistenza tecnica delle grandi centrali di appalto come Invitalia. Ma l'ultimo decreto dell'esecutivo Meloni va nella direzione opposta

In particolare in questi giorni della visita di routine della Commissione in Italia, bisogna far di tutto per suggerire al governo una via di uscita che preveda almeno un parziale completamento del Pnrr. Ne va della reputazione e della crescita dell’Italia. In primis bisogna dire dove sbaglia e potrebbe fare meglio. Il primo problema riguarda la comunicazione che è radicalmente cambiata dopo il cambio di governo. La narrazione è passata da “dobbiamo fare di tutto per rispettare il piano” a “non ce la faremo mai dobbiamo cambiare tutto”.