Fitto contesta le critiche sul pasticcio di governo sul Pnrr. Botta e risposta col ministro

Secondo il ministro degli Affari europei la Relazione licenziata dal governo dieci giorni fa non era completa e per questo diverge da quella inviata alle Camere. Ecco perché il ragionamento non tiene

Dunque eravamo stati ingenui noi. Credevamo che una Relazione presentata in conferenza stampa dal ministro competente, illustrata durante il Cdm e “approvata dalla cabina di regia”, accompagnata da un’introduzione firmata dalla presidente del Consiglio in persona, annunciata sui siti del governo con tanto di scheda tecnica, fosse un documento attendibile. E invece no. Invece ieri il ministro Raffaele Fitto ci ha spiegato che quella licenziata dal governo dieci giorni fa non era la Relazione semestrale sul Pnrr completa, ma era “solo una presentazione con una scheda tecnica di sintesi”, e che dunque non è affatto clamoroso che la Relazione inviata giovedì alle Camere sia diversa in molti significativi passaggi. Ma qui s’impongo alcuni chiarimenti.