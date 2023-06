"Il Pd alzi la voce. Dobbiamo incalzare Meloni sul Pnrr". Parla Sarracino

“L’incapacità del sovranismo meloniano di gestire situazioni complesse è evidente. Serve un’operazione popolare, non solo parlamentare, che racconti al paese cosa significherebbe fallire sul Recovery", dice il deputato che fa parte della segreteria Schlein

Non è che la minaccia la neghi. “Questa destra è quel che è: regressiva, oscurantista, identitaria”. E’ solo che, anziché gridare contro la paventata svolta autoritaria, “c’è invece un rischio assai più concreto, e anzi più che un rischio è un’evidenza, che è quella dell’incompetenza”. Ed è su questo, allora, che secondo Marco Sarracino, membro della segreteria nazionale del Pd, il partito dovrebbe dare battaglia. “L’incapacità del sovranismo meloniano di gestire il governo di situazioni complesse è evidente. E la si riscontra, non a caso, sul dossier più strategico: quello del Pnrr”. Il rischio, dunque, più che del fascismo, dello sfascismo? “C’è di più”, spiega il deputato, responsabile del Sud nella segreteria Schlein. “C’è che se pensiamo ai valori di questa destra, alle sue parole d’ordine, è fatale che il Pnrr, puntando su riduzione delle disuguaglianze e transizione ecologica, risulti quasi la negazione del loro programma. Come si concilia l’autonomia di Calderoli con il rafforzamento della coesione territoriale del Pnrr?”.