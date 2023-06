“La guerra fra Corte dei conti e governo in realtà non esiste”

C’è chi la definirebbe un’aria di calma dopo la tempesta, ma ascoltando bene le voci di chi compone la magistratura contabile ci si accorge facilmente di come la tempesta da queste parti, in fondo, non sia neanche mai esplosa. “Togliendo i controlli concomitanti, il governo fa persino una cortesia alla Corte dei conti, che dal 2012 in poi ha vissuto una stagione di normative emergenziali che hanno scaricato una serie di competenze e di controlli in tutti i settori dell’amministrazione di cui la Corte farebbe volentieri a meno”, dice al Foglio un autorevole magistrato contabile, che preferisce l’anonimato. “Si tratta di una polemica molto gonfiata. All’interno non si percepisce alcuna aria di conflitto”, aggiunge, prima di rivelarci alcuni dettagli passati sottotraccia.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE