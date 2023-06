Stretta sulla Corte dei conti, oggi il decreto alla Camera. Opposizioni divise

Dalle 14 la discussione a Montecitorio, con il governo che probabilmente porrà la fiducia. Calenda: “L’avrei fatto io quel provvedimento”. Il Pd: “Ci opporremo a questa inaccettabile forzatura”. Arriva in Palamento anche la relazione sul Pnrr

È il giorno del decreto Pubblica amministrazione alla Camera: fra le misure che verranno discusse in Aula, ci sono i due emendamenti del governo che sottraggono alla Corte dei conti la funzione di controllo concomitante sul Recovery Plan e prorogano lo scudo erariale fino a giugno 2024. Il dibattito inizierà alle 14 di pomeriggio ed è probabile che dall’esecutivo venga posta la fiducia: i tempi sono stretti, considerando che la legge va convertita entro il 21 giugno. Le votazioni a Montecitorio si svolgeranno domani, con il decreto che arriverà al Senato la prossima settimana.

Le opposizioni si presentano all’appuntamento divise. Se il Terzo Polo si dice favorevole alla stretta sulla Corte – con il capo di Azione, Carlo Calenda, che a Mezz’ora in più su Rai 3 afferma: “L’avrei fatto io quel provvedimento” –, dagli altri partiti si preannuncia una levata di scudi. Le critiche più aspre sono arrivate dal leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte: “È evidente che la preoccupazione di Palazzo Chigi non sia mettere subito a terra i fondi del Pnrr ma non essere disturbati e controllati su come vengono spesi i soldi degli italiani”, ha affermato l’ex premier, con i pentastellati promettono “battaglia” in Aula. Dello stesso tenore anche le parole dell’alleanza Verdi-Sinistra italiana e del Pd: “Non è accettabile, ci opporremo in ogni modo a questa ennesima forzatura”, ha dichiarato la capogruppo dem alla Camera, Chiara Braga.

Sempre oggi sarà poi trasmessa al Parlamento la relazione semestrale sullo stato di attuazione del Pnrr, la prima del governo Meloni, con la terza rata dei fondi europei che deve ancora essere sbloccata da Bruxelles.