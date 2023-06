“I controlli della Corte dei conti spesso rallentano le procedure”, dice il pm Maddalena

"Non mi scandalizza che si pensi a una riforma che riguarda il controllo della Corte dei conti sull’attuazione del Pnrr. In genere i controlli concomitanti comportano dei rallentamenti e delle difficoltà. E’ vero che qualche volta possono anche aiutare, ma mi sembra difficile negare che spesso comportino un ostacolo alla tempestività dei lavori". Lo dice al Foglio Marcello Maddalena, classe 1941, una delle figure più autorevoli della magistratura italiana, che ha servito per cinquant’anni.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE