Il governo licenzia due relazioni divergenti sul Pnrr. Il Mef corregge Palazzo Chigi

Dubbio atroce. C’è da dibattere se “sono 118 le misure” del Pnrr “rispetto alle quali sono stati rilevati elementi di difficoltà”, se quindi “le misure con il maggior numero di elementi di debolezza sono pari all’11 per cento del totale”, con “40 investimenti e una riforma che risentono degli squilibri di mercato” e se “le misure che presentano due problematiche sono in totale 38 (il 32 per cento del totale)”. Oppure se questi numeri siano tutti sballati, e le misure più critiche “sono 120”, quelle col maggior numero di criticità “sono pari al 10 per cento del totale”, con “42 investimenti e una riforma che risentono degli squilibri di mercato” e “le misure che presentano due problematiche sono in totale 43 (il 36 per cento del totale)”. La prima rilevazione è del governo Meloni. La seconda, anche. Eppure la Relazione sul Pnrr appena trasmessa alle Camere differisce da quella disponibile sul sito di Palazzo Chigi. Ma non finisce qui.

