Blackstone scommette sull'Italia, “a prescindere dal Pnrr”, e la premia più di Germania, Francia e Uk

La notizia è clamorosa e vale la pena sintetizzarla con un numero: quindici miliardi. La notizia clamorosa riguarda l’Italia, riguarda il suo stato di salute, riguarda la sua traiettoria, riguarda la sua percezione fuori dai nostri confini e riguarda una caratteristica imprevista del nostro tessuto economico: la sua inaspettata attrattività. La notizia clamorosa arriva da Blackstone, una delle società finanziarie più importanti del mondo, una società specializzata in private equity, in investimenti immobiliari, in fondi di investimento, ed è una notizia che riguarda un dato sorprendente. E il dato è questo. Tra i paesi dell’Unione europea in cui Blackstone, attualmente, ha scelto di investire di più risulta esserci, a sorpresa, non il Regno Unito, non la Francia, non la Germania, non la Spagna, bensì l’Italia.

