Fitto: “Coordineremo il Pnrr con le risorse della Coesione”

“Sui presunti ritardi del Pnrr, voglio sottolineare che fare velocemente non significa fare di fretta”. Così il ministro Raffaele Fitto, ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr, è intervenuto al digital talk Ernst & Young Italy Outlook 2023, intervistato dal direttore del Foglio Claudio Cerasa. “Il problema è la qualità della spesa: mi riferisco all’utilizzo che tradizionalmente l’Italia ha fatto delle risorse europee. Noi siamo tra i principali paesi della Coesione, quindi abbiamo ottenuto ogni sei anni, non a debito ma a fondo perduto, risorse molto rilevanti che però non hanno impattato positivamente sui dati economici. Il punto è come spendiamo: se diversifichiamo gli investimenti in decine di migliaia di piccoli interventi, probabilmente andiamo in una direzione opposta a quella di cui il nostro paese ha bisogno”.

