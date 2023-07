Il Pnrr agita il governo: Fitto convoca un vertice d'urgenza. Schlein: "Meloni venga in Aula"

A Palazzo Chigi riunione con i ministri, sottosegretari e rappresentanti di regioni e comuni. All'ordine del giorno "le modifiche della quarta rata". Ma pesano anche i ritardi sul pagamento della terza tranche, circa 19 miliardi. Gentiloni: "La Commissione non procederà mai all'esborso se non saranno raggiunti gli obiettivi"

La convocazione, d'urgenza, mentre la premier Giorgia Meloni era diretta a Vilnius per il summit Nato, è arrivata ieri sera da parte di Raffaele Fitto, il ministo a cui è stata affidata la delega al Pnrr: cabina di regia alle 13.30, per discutere "le modifiche della quarta rata". Ci saranno i ministri e i sottosegretari con delega a Palazzo Chigi, oltre ai rappresentanti dei territori, Massimiliano Fedriga a capo della conferenza delle regioni e Antonio Decaro, presidente Anci, in rappresentanza dei sindaci. Una folta presenza che segnala la delicatezza del passaggio. Se si tratta di un'emergenza lo si capirà poco dopo, nella conferenza stampa in programma alle ore 15, subito dopo il vertice. Ma è chiaro che sul Piano nazionale ripresa e resilienza il governo arranca, non è una novità. La terza rata non arriva ancora e anche sulla quarta rata i ritardi sono noti. Nel primo caso si tratta di 19 miliardi, nel secondo di altri 16. All'ordine del giorno anche la fumosa dicitura "varie ed eventuali".

Chissà che non abbiano giocato un ruolo, nella convocazione d'emergenza, anche le parole pronunciate ieri sera da Paolo Gentiloni. "Relativamente alla terza rata del Pnrr italiano siate certi che la Commissione non procederà mai all’esborso se non saranno raggiunti gli obiettivi e se non ci saranno dei risultati", ha detto il commissario europeo all’Economia nel corso di una audizione al Parlamento europeo. "Anche per questo la valutazione richiede tanto tempo. La terza richiesta era stata presentata a fine 2022 e i tempi sono più lunghi, sei mesi rispetto ai 2 ordinari. Stiamo facendo una valutazione approfondita. E le autorità italiane stanno lavorando e penso che l'esercizio si concluderà a breve", ha aggiunto l'ex premier. Un monito, ma anche una sorta di rassicurazione. Che di certo non è bastata alle opposizioni. Entro il 31 agosto inoltre bisognerà presentare le richieste all'Europa per la revisione generale del Piano, una scadenza a cui governo deve arrivare preparato.

"Meloni si assuma le sue responsabilità e venga a spiegarci in Parlamento", ha attaccato Elly Schlein questa mattina. “Ci sono 19 miliardi di euro che l’Italia avrebbe potuto incassare già da febbraio con la terza rata del Pnnr: siamo a luglio e non ne abbiamo traccia. Ci sono altri 16 miliardi di euro, la quarta rata, per i quali dovevamo presentare la domanda a fine giugno: siamo all’11 luglio e tutto tace. Tace soprattutto la presidente del Consiglio, in silenzio da giorni per i guai giudiziari dei suoi ministri e sottosegretari mentre l’Italia rischia di perdere le risorse che faticosamente ha ottenuto dall’Unione europea", ha aggiunto la segretaria del Pd, le cui parole ricalcano sostanzialmente le critiche che arrivano a Palazzo Chigi anche dai Verdi di Angelo Bonelli e da Riccardo Magi: "Ma Meloni non era pronta?", si chiede retoricamente il segretario di +Europa. Poco dopo anche Italia viva e Azione si sono unite al coro delle critiche, per bocca della capogruppo in Senato Raffaella Paita: "Il governo venga in Parlamento a fare chiarezza sui pagamenti di terza e quarta rata. Basta con la melina, il ministro Fitto aveva promesso trasparenza".

D'altra parte, a certificare che non tutto sia filato proprio liscio sono arrivate, sempre in mattinata, le parole del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti: "Per quanto riguarda l’andamento del fabbisogno di cassa dello stato, se la terza rata (del Pnrr, ndr) fosse entrata prima sarebbe molto meglio", ammette il leghista, "ma stiamo gestendo la situazione, confidando che questa benedetta rata venga somministrata”.