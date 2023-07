“La Bossi-Fini va salvata”. Il sottosegretario Molteni risponde a Tajani e Piantedosi

“I principi della Bossi-Fini non sono negoziabili. Altrimenti, se viene messo in discussione il reato di immigrazione clandestina, rischiamo di fare la fine della Francia. Spalancando le porte a quello che chiede da anni la sinistra: il permesso provvisorio per motivi di lavoro”. Il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni è categorico nel rispondere al ministro degli Esteri Antonio Tajani. Che ieri al Foglio aveva detto: “Sì, la Bossi-Fini si può cambiare”. Ma anche al suo ministro, Matteo Piantedosi, secondo cui “la Bossi- Fini si è rivelata inefficace”. Ecco allora che il richiamo all’ordine dell’esponente della Lega sortisca un certo effetto. Anche perché la deputata di FdI Sara Kelany, molto attiva sul tema immigrazione, sempre al Foglio dice: “La Bossi-Fini non è un totem. E’ una legge che ha ormai vent’anni, dunque una revisione non è fuori dalle ipotesi”.

