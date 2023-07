Kelany (FdI): "La Bossi-Fini non è un totem. Rivederla si può"

"La Bossi - Fini non è un totem, è una legge che ha ormai vent’anni, dunque una revisione non è fuori dalle ipotesi". La deputata di Fratelli d'Italia Sara Kelany risponde così alle parole del ministro degli Esteri Antonio Tajani, che oggi al Foglio aveva paventato proprio la modifica della legge mutuata dalla Turco-Napolitano con cui nel 2002 è stato istituito in Italia il reato di immigrazione clandestina. "La domanda è un’altra: perché in questi vent’anni le numerose maggioranze di sinistra non l’hanno modificata se la ritengono tanto inadeguata? Ecco io penso che così inadeguata non sia stata", aggiunge l'esponente meloniana, responsabile per il partito della premier del dossier diritti e molto attiva sul tema immigrazione. A ogni modo Kelany subito specifica come ogni modifica a una legge che rimane uno "strumento utilissimo", non sarà affatto affrettata, bensì "ben ponderata".

