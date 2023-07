Uno non vale uno. Neanche a scuola. È ora di proteggere i docenti dalle lagne dei genitori

Ricorsi al tar. Violenze contro gli insegnanti. Plotoni di esecuzione su WhatsApp. I veri somari, in classe, non sono gli studenti ma i loro genitori

Ok: ma chi sono i veri somari? La storia che stiamo per raccontarvi forse la conoscete già. Ma dietro questa storia c’è qualcosa in più di un semplice ricorso. C’è la storia, o meglio il film, di un piccolo e quotidiano scandalo italiano. Uno scandalo che riguarda i nostri figli. Uno scandalo che riguarda noi genitori. Uno scandalo che riguarda le nostre scuole. Dove l’uno vale uno, che ha faticato ad affermarsi per fortuna in politica, è diventato un’ossessione quotidiana. Una quotidiana minaccia contro uno degli organi rappresentativi più importanti d’Italia: i nostri insegnanti.