L'esondazione giudiziaria del Tar che ammette anche gli studenti alla maturità

Il Tribunale amministrativo regionale di Trento ha accolto il ricorso di una studentessa del liceo scientifico Leonardo Da Vinci che non era stata ammessa all’esame di maturità perché insufficiente in ben cinque materie. L’argomento che aveva convinto i giudici amministrativi è che non erano stati predisposti corsi di recupero per le materie in cui si riscontrava l’impreparazione e il fatto che la studentessa aveva superato l'esame di ammissione all’università di Trento nella facoltà di economia.

