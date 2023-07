Le uscite scomposte di La Russa e i toni istituzionali di Fontana. Un confronto

I due in questi mesi hanno dimostrato stili molto diversi nell'interpretare il proprio ruolo. Così mentre Meloni si ritrova a dover gestire i guai causati anche dalle parole del presidente del Senato, il suo omologo alla Camera non ha per ora creato imbarazzi, nè a Salvini nè al governo

E pensare che, all’indomani dell’elezione dei presidenti di Camera e Senato, tra Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa quello che destava forse più preoccupazione per le uscite scomposte e le polemiche che avrebbe generato era proprio il leghista. Vicesegretario del partito di Salvini, ex ministro per la Famiglia, nemico giurato della sinistra noto per le sue posizioni sui diritti Lgbt. Nove mesi dopo Fontana non ha all’attivo neanche una polemica o una shitstorm su Twitter e la sinistra non ne ha chiesto le dimissioni nemmeno una volta. La Russa ha invece inteso il suo ruolo in maniera decisamente più libera. Dalla difesa scomposta del figlio, accusato di violenza sessuale, su cui anche Meloni ha detto che sarebbe stato meglio evitare di intervenire, alla rilettura storica molto dubbia dell’attentato in via Rasella.