La Russa e Santanchè: i sassolini nella scarpa di Meloni. Il primo è censurato, la seconda verso l'uscita

A Giorgia Meloni fa “malissimo” un piede per via di una scarpa scomoda. Lo dice due volte. Forse per via di quei due macigni che alla fine si toglie, ma non del tutto: Ignazio La Russa e Daniela Santanchè. A Vilnius la conferenza stampa della premier, al termine del vertice Nato, è un apologo sulla scalata della leader di Fratelli d’Italia. Sì, ce l’avrai pure fatta ex underdog, ti inviterà pure Joe Biden alla Casa bianca, ma alla fine ti ritroverai spesso a parlare di “madame Twiga” e ‘Gnazio: a entrambi, a suo tempo, non riuscisti a dire di no. Tutto avviene in quarantaquattro minuti. Il contorno è il mondo, la ciccia è il rapporto fra il governo e la giustizia italiana dopo i tre casi che stanno investendo la Fiamma magica. Sul presidente del Senato, Meloni usa parole definitive. Anche se comprende “molto bene da madre la sua sofferenza, non sarei intervenuta nel merito della vicenda. Io tendo a solidarizzare per natura con una ragazza che ritiene di denunciare e non mi pongo il problema dei tempi”. Dopo la “sgrammaticatura” sulla banda musicale di semi pensionati in via Rasella, è la seconda volta che la premier censura le parole di La Russa. Ora c’è di mezzo Leonardo Apache e un presunto stupro. Poi ecco Santanchè.

