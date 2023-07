La nomina di Figliuolo in Emilia-Romagna fa infuriare i ministeri di Esteri e Difesa

Nel governo c’è un caso che riguarda il generale Francesco Paolo Figliuolo. Al ministero degli Esteri e al ministero della Difesa non hanno preso affatto bene la sua nomina in qualità di commissario alla ricostruzione delle zone alluvionate. E ancora oggi alla premier Meloni chiedono conto della scelta, visto che l’ex commissario straordinario all’emergenza Covid, secondo quanto risulta al Foglio, non ha alcuna intenzione di rinunciare all’incarico di comandante del Comando di vertice interforze (Covi), che ricopre dal gennaio 2022. In sostanza, Figliuolo ha accettato la nomina del governo, divenuta operativa la scorsa settimana, solo a patto di poter mantenere il doppio incarico. Ragion per la quale alla Farnesina (ma non solo) hanno strabuzzato gli occhi. Perché la grande incognita è su come farà il generale nelle prossime settimane (e per almeno un anno, quando scadrà l’incarico da commissario) a essere focalizzato su quel che accade in alcuni dei teatri più complessi al mondo dal punto di vista geopolitico come il Libano e l’Iraq. E al contempo a dare risposte tempestive alle richieste dei sindaci romagnoli. Interrogativi che d’un tratto hanno iniziato a porsi anche tra i vertici delle forze armate.

