Fratelli di Draghi o d'Italia? Dalle nomine ai migranti, i bagni di realtà di Meloni sono uno spasso

Vedere i politici al governo disposti a cambiare idea, traiettoria e classe dirigente pur di non perdere la faccia è un segno di maturità. Buone notizie per il futuro

Il discorso consegnato ieri alle Camere da Giorgia Meloni, in vista della riunione del Consiglio europeo del 29 e 30 giugno, verrà valorizzato sui giornali di oggi per le parole ambigue, contraddittorie e sconclusionate utilizzate dal capo del governo sul tema del Mes. La questione esiste, i rinvii dell’esecutivo sul trattato europeo sono diventati una barzelletta. Ma l’impressione è che la presidente del Consiglio stia cercando un modo per prendere ancora un po’ di tempo prima di arrendersi all’ennesimo e inevitabile bagno di realtà, trovando cioè un qualche arzigogolo retorico che permetta alla maggioranza di fare ancora una volta il contrario di quanto promesso in passato per approvare finalmente il trattato. Fra i numerosi bagni di realtà a cui è stata costretta in questi mesi Giorgia Meloni ieri se n’è aggiunto un altro importante che riguarda un terreno cruciale della propaganda sovranista: l’immigrazione.