L'isola felice di Rai De Luca, mattatore dei nuovi palinsesti

Vincenzo De Luca, ti vogliamo a Rai unificata! Presidente non andare a La7! Vincenzo, ti diamo pure Sottovoce di Marzullo. Siamo venuti a Napoli per raccontare i nuovi palinsesti Rai e abbiamo trovato il sostituto di Bianca Berlinguer. Il tassista per accompagnarci a Fuorigrotta, all’Auditorium Rai, ha preteso 30 euri, e noi abbiamo fatto pure storie: “Dotto’ è tariffa fissa. Il tassametro è a rischio suo. Vuole rischiare?”. Benedetti mariuoli! Cronaca: la presidente Rai, Marinella Soldi, sale sul palco, saluta i giornalisti, piazza un anglismo, over the top, aggiunge un cucchiaio di Zeitgeist, e poi passa la parola a De Luca. E’ il momento San Gennaro. Il sangue si scioglie, la lingua altrettanto. Il divo De Luca si manifesta: “Rai, ho una doglianza. Ho visto che se ne va Berlinguer. Pensare di non vedere quel Neanderthal, quel troglodita, che si presentava come un capraio afghano, un cammelliere yemenita, mi fa male. Sto male quando penso che non vedremo più quell’immagine di eleganza. Avete tirato questa sola a Mediaset con la Berlinguer!”. Il capraio sarebbe Mauro Corona che va ora in giro con la canotta Dolce & Gabbana, regalata da Ps. Berlingueroni. Il programma nuovo di De Luca lo esigono gli investitori pubblicitari. E’ già l’irrinunciabile Rai come Alberto Angela. I fedeli Rai, ascoltato il presidente, sembravano infatti i colleghi di Fantozzi, nella scena della Corazzata: “Bravoooo!”

