Meloni tradisce Polonia, Ungheria, Ecr. Il futuro della mediatrice

Bruxelles, dal nostro inviato. Vatti a fidare degli amici. Dieci e mezza di mattina. Ottavo piano del Palazzo Europa. Nel salotto della delegazione italiana va in scena un trilaterale in formato “zero”. Senza ambasciatori e consiglieri diplomatici in mezzo. Nessun testimone. Ci sono solo loro tre. Giorgia Meloni è seduta su una poltrona, con il busto proteso verso i due ospiti che si trovano sul divano: il nodoso Mateusz Morawiecki e Viktor Orbán, straripante anche nella prossemica. La premier parla in inglese. Li divide un basso tavolino (e non solo). Sopra al quale ci sono dei fogli. Quelli della mediazione impossibile. La proposta che non sarà accettata da Polonia e Ungheria. Loro, l’est di Visegrad da una parte; lei, l’occidente, da un’altra. E’ la prima volta. Tutto dura trenta minuti. Quanto basta per separare la leader dei Conservatori da Varsavia e Budapest: gli amici Mateusz e Viktor non ne vogliono sapere. Non sono disposti a votare con il resto dei 25 paesi della Ue le conclusioni sui migranti di questo Consiglio europeo. Il problema è la dimensione interna. Dunque l’accoglienza. Polonia e Ungheria ricevono già tanti ucraini in fuga dalla guerra, “anche chi scappa dall’Africa è eccessivo”. Meloni propone di alzare l’attuale quota di 200 euro a ucraino accolto. Incassa un doppio no. Dietro a motivazioni pratiche c’è l’essenza del sovranismo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE