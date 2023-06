Elezioni in Molise, vince il centrodestra con Francesco Roberti

Roberto Gravina, il candidato di Conte e Schlein, resta sotto il 40 per cento e ammette la sconfitta. Tajani: "Dedichiamo la vittoria a Berlusconi". Affluenza definitiva al 47,95 per cento, 4 punti in meno rispetto a cinque anni fa

Con 72 sezioni su 393 scrutinate, alle elezioni in Molise è in vantaggio il candidato del centrodestra Francesco Roberti (con il 63 per cento), davanti al candidato del M5s (sostenuto dal centrosinistra) Roberto Gravina, che si ferma invece al 35,5 per cento. Emilio Iozzi con la lista "Io non voto per il soliti noti" raccoglie circa l'1,8 per cento. Il voto deve trovare il successore di Donato Toma, esponente di Forza Italia eletto nella precedente consultazione di aprile 2018.

"Evidentemente il centrodestra ha costruito un'alleanza che ha funzionato di più e che al momento vede in modo chiaro la sua vittoria", ha detto Gravina dal suo comitato elettorale a Campobasso, dove ha ammesso la sconfitta: "Ho mandato un messaggio di congratulazioni a Francesco Roberti".

"Dedichiamo la vittoria in Molise e lo straordinario risultato di Forza Italia al presidente Berlusconi. Un successo che conferma la fiducia nei confronti del governo. Augurando buon lavoro a Francesco ringrazio Donato Toma per il lavoro svolto. Forza Italia, forza di buongoverno", ha commentato Antonio Tajani.

Se il dato del Molise viene ritenuto di interesse nazionale è perché in regione si è sperimentata l'alleanza tra M5s e Pd, il cosiddetto campo largo che ha trovato poche applicazioni pratiche a livello di elezioni amministrative. In realtà il test è sulla tenuta dell'abbraccio tra Giuseppe Conte ed Elly Schlein, anche perché in Molise il candidato unitario lo hanno espresso i Cinque stelle (Gravina è attualmente sindaco proprio di Campobasso). E della coalizione fa parte anche Sinistra italiana di Nicola Fratoianni, uno dei primissimi a commentare i primi dati: "Che il Molise fosse una partita molto difficile era noto anche prima", ha detto il deputato, chiedendo però di aspettare i risultati definiti per trarre conclusioni.

Dalla parte del centrodestra, invece, sono arrivate le parole del senatore Claudio Lotito, eletto proprio in Molise. "I dati che stanno arrivando sono conformi a quelle che erano le aspettative e le proiezioni che avevamo e sicuramente denotano che i cittadini del Molise hanno capito l'importanza di votare il centrodestra e soprattutto di avere una filiera politica corta che può consentire una volta per tutte di risolvere questi annosi problemi che sono presenti", ha sottolineato il presidente della Lazio.

Affluenza definitiva in calo (al 47 per cento)

L'affluenza definitiva in regione è risultata in calo al 47,95 per cento, rispetto al 52 per cento di cinque anni fa. L'affluenza più alta si è registrata nel capoluogo Campobasso: ha votato il 58,72 per cento degli aventi diritto. Il secondo comune per affluenza più alta è stato Isernia (ha votato il 56,27 per cento).