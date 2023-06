Altro che Terzo polo, Calenda cerca il Pd. Il timore dei renziani

Dove andrà Carlo Calenda? Per Elly Schlein è l’interlocutore potabile del Terzo polo, il capo dei riformisti con cui si può parlare, in prospettiva gamba destra di un nuovo campo largo con al centro il suo Pd (e a sinistra Conte e grillini). Durante il suo intervento di lunedì alla direzione dem, dove la segretaria si è difesa da chi ha contestato la sua partecipazione alla manifestazione del M5s contro la precarietà, lo ha detto con chiarezza: “Da soli non bastiamo, sentirò non solo Conte, ma anche Calenda”. E chissà che Azione non possa diventare persino una casa, un porto sicuro neanche così ostile, per traslocare quei riformisti del Pd che non condividono la svolta a sinistra. Un po’ come quelli che sognano la comune, ma, infine, optano per il condominio “così ognuno ha la sua cucina e il suo bagno”. Tutti insieme appassionatamente. Con una sola eccezione: il vituperato, l’innominabile ma nominatissimo Matteo Renzi, citato anche due giorni fa dalla segretaria: “Non credo Renzi sia il più adatto a dare lezioni di subalternità, dato che appena arrivato al Nazareno ci ha invitato Berlusconi per farci un patto”. Insomma, la convinzione sembra questa: se lo ha fatto una volta, può farlo di nuovo, Renzi guarda a destra (la dimostrazione che Schlein ha sottolineato in direzione è il supporto in Molise di Italia viva al candidato governatore del centrodestra).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE