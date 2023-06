Il Pd incalza Schlein su guerra e M5s: “Qui finiamo come Syriza”

Sarà che a promettere “una riunione di segreteria a settimana” è lei che per due mesi, dopo la sua elezione a segretaria, è rimasta irreperibile perfino ai suoi collaboratori. Sarà che l’esortazione all’esercizio della “leadership collettiva” è proferita da chi la segreteria l’ha annunciata in diretta Instagram dalla camera di casa sua. Sarà forse che lo sdoganamento di Niccolò Fabi e Daniele Silvestri e Diodato a maestri del pensiero del Pd – una scelta, horribile dictu, quasi renziana – fa storcere subito il naso al notabilato vario dem. Sarà infine che nell’incertezza tra lo “stare scomodi per contrastare le destre” e il “mettetevi comodi perché il cambiamento è appena iniziato”, si finisce un po’ tutti col non capire com’è che si debba stare, di fronte a Elly Schlein. Sta di fatto che le parole della leader cadono un po’ come pietre sulla sabbia, senza eco né risonanza. Senza fare “rumore”, per restare a Diodato. Per cui la direzione del Pd si sviluppa quasi come se il discorso di Schlein, i suoi chiarimenti, perfino le sue stoccate, nessuno li sentisse davvero. Anche quando vorrebbe rassicurare – specie allora, anzi – sul rapporto col grillismo e le titubanze sulla guerra (“Non siamo affatto d’accordo su tutto, col M5s. Sull’Ucraina permangono distanze enormi”) la segretaria pare afona, forse perfino malgré soi. E forse è per questo, per evitare dissezioni, che Schlein decide di mettere ai voti non la relazione completa, ma i sette punti programmatici della sua 'agenda'. Tecnicismo che dice di un certo affanno.

