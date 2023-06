La minoranza incalza Schlein sull'Ucraina. "Sbagliato andare a rimorchio del M5s", dice Bonaccini

Che il clima non fosse esattamente pacifico, era prevedibile. E del resto, a rendere l'aria frizzantina, già in apertura, c'ha pensato Lia Quartapelle. "Perché non trasmettiamo tutta la direzione in streaming, così evitiamo il rodeo delle agenzie?", ha chiesto la deputata del Pd. Stefano Bonaccini, presidente dell'assemblea, un po' imbarazzato, ha atteso che fosse Chiara Gribaudo, che in teoria è sua vice, a suggerirgli la replica: "Facciamo come si è sempre fatto". Cioè, in sostanza, diretta sui social della relazione e della replica della segretraia. Il dibattito nel mezzo, relegato nella semiclandestinità.

