Rotondi: "Dopo il Cav. è Meloni che deve ridisegnare il centrodestra. Può fare la nuova Dc"

La morte di Silvio Berlusconi ha scoperchiato praterie per il cosiddetto centro? A sentire l’onorevole Gianfranco Rotondi, non si direbbe affatto. “Perché il centro oramai è Giorgia Meloni, altrimenti non ci arrivi al 30 per cento. La vera nuova Democrazia cristiana la può fare solo lei, di certo non Renzi o io stesso. E però adesso la premier avrà anche un problema in più rispetto a responsabilità che già così fanno tremare i polsi: dovrà disegnare il centrodestra del futuro. Visto che con la morte del Cav., che in questi mesi non si è mai risparmiato, non ha più le spalle coperte”.

