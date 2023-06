L'astratta pretesa di un “mondo senza frontiere” non fa onore al pride torinese

Gli organizzatori del gay pride torinese hanno pubblicato un annuncio in cui chiedono ai partecipanti di non portare in piazza “bandiere nazionaliste o atlantiste”. Il riferimento è ovviamente alla guerra in Ucraina, che non deve interferire con il pride che ha “una posizione pacifista”. Che una manifestazione che ha un proprio carattere specifico non voglia trasformarsi in qualcos’altro è comprensibile, l’equidistanza fra aggrediti e aggressori, invece, no. Tra l’Ucraina che intende aderire all’Unione europea dove sono in vigore direttive per la repressione dell’omofobia e la Federazione russa nella quale, al contrario, si reprime l’omosessualità, non c’è proprio differenza? Anche la scelta linguistica che degrada le bandiere nazionali a bandiere nazionalistiche, e quelle atlantiche ad atlantistiche è sintomo di una concezione cosmopolita che naturalmente è lecita ma non può essere imposta a un movimento per la dignità e la libertà degli omosessuali al quale ovviamente partecipano persone dei più vari orientamenti culturali.

